Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:24, 6 февраля 2024Наука и техника

«Алмаз-Антей» создал вычислительный модуль для беспилотников

Концерн «Алмаз-Антей» создал вычислительный модуль для БПЛА

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Алмаз-Антей» создал вычислительный модуль для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Дмитрия Савицкого сообщает РИА Новости.

Макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ) представлен на 11-й национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации National Airport Infrastructure Show (NAIS 2024), которая проходит в Москве с 6 по 7 февраля.

«БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Также Савицкий рассказал, что создана многопозиционная система наблюдения за БПЛА, которая формирует единое информационное поле для малых высот с данными о беспилотниках, вертолетах и самолетах малой авиации.

В январе в компании «Хардберри-РусФактор» заявили о создании дрона-конвертоплана «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Евросоюз назвал сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше