«Алмаз-Антей» создал вычислительный модуль для беспилотников

Концерн «Алмаз-Антей» создал вычислительный модуль для БПЛА

«Алмаз-Антей» создал вычислительный модуль для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Дмитрия Савицкого сообщает РИА Новости.

Макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ) представлен на 11-й национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации National Airport Infrastructure Show (NAIS 2024), которая проходит в Москве с 6 по 7 февраля.

«БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени», — сказал руководитель.

Также Савицкий рассказал, что создана многопозиционная система наблюдения за БПЛА, которая формирует единое информационное поле для малых высот с данными о беспилотниках, вертолетах и самолетах малой авиации.

В январе в компании «Хардберри-РусФактор» заявили о создании дрона-конвертоплана «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся в зоне специальной военной операции.