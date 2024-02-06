Гулявшего по ТЦ 16-летнего петербургского гимназиста ударили кулаком в голову

В Колпино сверстники ударили кулаком в голову гулявшего по ТЦ гимназиста

В Колпино сверстники ударили кулаком в голову и ногой в тело 16-летнего гимназиста, который гулял по торговому центру (ТЦ) «Ока». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, к старшекласснику подошли подростки и затеяли ссору. После словесной перепалки они набросились на юношу.

После инцидента несовершеннолетнему понадобилась помощь медиков. Сотрудники петербургской полиции быстро нашли главного обидчика школьника. Подозреваемого передали в приют «Транзит», до нападения он уже состоял на учете в органах правопорядка. Сейчас ему избрали меру в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил школьника на парковке.

Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа, черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Избившего несовершеннолетнего мужчину задержали спустя сутки.

