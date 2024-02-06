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18:49, 6 февраля 2024Мир

Нидерланды обвинили Китай в незаконном проникновении в сеть Минобороны

Разведка Нидерландов: КНР внедрила вредоносное ПО в сеть Минобороны

Фото: Unsplash

Китай незаконно внедрил вредоносное программное обеспечение (ПО) в компьютерную сеть министерства обороны Нидерландов в прошлом году. Об этом стало известно из доклада, опубликованного Службой военной разведки и безопасности Нидерландов, сообщает Reuters.

Отмечается, что голландская разведка обнаружила ПО в изолированной компьютерной сети, которую Минобороны используют для проведения несекретных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Общая сеть ведомства не пострадала, поскольку работала автономно от зараженной.

Нидерланды обвинили в проникновении «китайскую государственную структуру», однако не уточнили, о каком ведомстве идет речь.

«Китай использует этот тип вредоносного ПО для ведения шпионажа против компьютерных сетей. Вредоносное ПО было разработано специально для устройств FortiGate, которые используются организациями в качестве межсетевого экрана для защиты своих систем. Производитель Fortinet поставляет этот продукт по всему миру», — говорится в докладе.

Ранее ФБР заподозрило связанных с КНР хакеров в атаках на компьютерные системы критической инфраструктуры США. В Бюро уточнили, что деятельность китайских хакеров направлена на то, чтобы наносить ущерб американским гражданам.

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      Дарья Балацкая
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