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07:08, 6 февраля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка обвинила США в недопуске россиян к соревнованиям

Олимпийская чемпионка Зайцева обвинила США в недопуске россиян к соревнованиям

Фото: Petrov Sergey / news.ru Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева раскритиковала слова мэра Тронхейма Кента Ранума, который ранее выступил против участия российских лыжников на чемпионате мира 2025 года в Норвегии. Слова спортсменки передает «Матч ТВ».

«Какая была у них позиция, такая и осталась. Что он ее заново озвучивает? Все понятно, что не допустят они нас. Тут ничего нового, цирк продолжается», — отметила Зайцева.

Олимпийская чемпионка назвала Норвегию «по сути подневольным, несамостоятельным государством».

«Но пусть слушаются подобно собачкам своего хозяина. По указанию США? Думаю, да», — объяснила позицию Зайцева.

1 марта 2022 года Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии и член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Ресте раскритиковал российскую лыжницу Юлию Ступак за проведение тренировок в Италии. Гнев норвежца вызвал тот факт, что россиянка занималась на трассах, предназначенных для проведения этапа Кубка мира.

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      Марина Совина
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