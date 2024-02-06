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11:01, 6 февраля 2024Наука и техника

Предсказана катастрофическая жара во время Олимпиады 2024 года

Французские ученые оценили риск рекордной жары во время Олимпиады 2024 года
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Phil Noble / Reuters

Ученые из Лаборатории климатических наук и окружающей среды во Франции предсказали катастрофическую жару, которая с относительно высокой вероятностью может произойти во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Свои выводы они представили в статье, опубликованной в журнале npj Climate and Atmocultural Science.

Исследователи оценили риск двухнедельной волны тепла, которая превзойдет рекордную жару, наблюдавшуюся в Париже в 2003 году. Разгар сезонного цикла температуры в районе Парижа произойдет в одно время с летними Олимпийскими играми, что может сопровождаться сильной волной тепла, которая будет иметь серьезные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Моделирование с учетом продолжающегося глобального потепления и текущих сценариев изменения климата продемонстрировало, что рекорд 2003 года может быть превышен более чем на четыре градуса Цельсия в Иль-де-Франс до 2050 года. Таким образом, вероятность рекордно сильной жары во время Олимпиады, которая превзойдет все, что наблюдалось до этого, по оценкам ученых, относительно высока и составляет один шанс из ста.

Ранее сообщалось, что климатологи научной инициативы World Weather Attribution раскрыли, что основной причиной катастрофической засухи в Амазонии в 2023 году, которая привела к рекордному падению уровня рек в регионе, стало глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.

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      Александр Еникеев
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