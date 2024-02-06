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14:40, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой тактике мошенников

IT-эксперт Лукацкий: мошенники разводят россиян, имитируя указания от начальства

Фото: Unsplash

В последнее время злоумышленники начали разводить россиян, имитируя указания от начальства, предупредил эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. О мошеннической тактике с использованием информации о рабочем месте жертвы он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Уже практически все знают о том, что мошенники прикидываются сотрудниками службы безопасности банков, отметил IT-эксперт. Поэтому, по его словам, достаточно небольшое количество людей ведется на такого рода схемы, и злоумышленники добавляют в цепочку мошеннических действий новое звено.

«Вначале приходит сообщение в мессенджере якобы от начальника того или иного сотрудника, и этот фейковый начальник говорит о том, что с сотрудником свяжутся представители либо ФСБ, либо прокуратуры, либо МВД и им надо оказать содействие. Вот такого рода многоходовая комбинация пока дает достаточно большой коэффициент удачного пробива для мошенников, но по мере роста опубличивания такого рода историй, конечно же, многие граждане научатся выявлять достаточно быстро такие мошеннические схемы, а мошенники будут искать какие-то новые сценарии атак на пользователей», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее аферисты обманули на 50 миллионов рублей бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны СССР и его супругу. Семья пенсионеров якобы пыталась не допустить перевода своих денег со счетов на помощь Вооруженным силам Украины.

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      Екатерина Смирная
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