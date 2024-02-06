В США раскритиковали Трампа за нежелание помогать Украине

Конгрессмен Райан раскритиковал Трампа за нежелание спонсировать Киев

Конгрессмен-демократ Пат Райан раскритиковал экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и представителей Республиканской партии за нежелание спонсировать Киев. По мнению политика, подобное поведение только «радует» Москву, передает телеканал MSNBC.

Журналисты поинтересовались у Райана, когда Украина успела стать «такой провокационной для республиканцев темой».

«(Причина) Дональд Трамп — и сближение Трампа с Путиным. Кто у нас снова и снова торжествует? Путин», — пожаловался конгрессмен.

По его словам, «очень важно» уметь смотреть на вещи шире и «помочь это сделать американскому народу».

Ранее Дональд Трамп назвал «чудовищным» новый законопроект Сената США по вопросу границы и помощи Украине. Экс-президент также назвал проект нового закона «отличным подарком демократам и приговором республиканцам».

Ранее сообщалось о подготовке Сенатом США законопроекта, в рамках которого предлагается выделить 60 миллиардов долларов на помощь Украине и 20,23 миллиарда — на решение кризиса на южной границе США.

В свою очередь, лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Украина может исчезнуть без помощи от США.

