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10:22, 6 февраля 2024Спорт

Стало известно о возможности срыва перехода Мбаппе в «Реал»

The Independent: трансфер футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал» может сорваться

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Переход французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, мадридский клуб не может согласовать условия личного контракта с 25-летним футболистом. Отмечается, что предложение «Реала» не устраивает нападающего.

3 февраля сообщалось, что Мбаппе решил перейти в «Реал» летом 2024 года. При этом он заявил, что готов присоединиться к команде, если перед подписанием контракта будет одобрено его участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, так как Игры проходят вне официальных окон ФИФА.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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