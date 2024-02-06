Суд вынес вердикт по делу футболиста «Спартака» о нападении на брата

Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату

Апелляционный суд Амстердама вынес вердикт нидерландскому нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата, которому футболист нанес ножевые ранения. Об этом сообщает нидерландский портал Ad.nl.

Суд обязал спортсмена выплатить компенсацию пострадавшему. Отмечается, что сумму, которую должен будет заплатить Промес, определят в ходе последующей процедуры.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. При этом футболист продолжил играть за «Спартак» и подал аппеляцию.

Кроме того, Промеса заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры Нидерландов, в 2019 году хавбек был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей Уортелу.