Тренер СКА обвинил наставника «Авангарда» в установке травмировать его игрока

Ротенберг обвинил тренера «Авангарда» Кравца в установке травмировать его игрока

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омского «Авангарда» Михаил Кравец дал установку игроку «ястребов» Никите Холодилину травмировать одного из лидеров петербургского клуба Сергея Толчинского. Его слова приводит «Чемпионат».

«Но это неправильно, нужно играть в хоккей, грязь нам не нужна. Зачем своих игроков заставлять бить в голову, идти на грязные приемы?» — заявил Ротенберг.

Кравец ответил на обвинения коллеги. «Я никогда не терпел подлость, не делал подлостей. Не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Думаю, многие игроки в Петербурге, в СКА могут сказать правду. А это чистая неправда. Это оскорбительно и неправильно», — подчеркнул специалист.

Толчинский получил травму во втором периоде после силового приема Холодилина. Судьи посмотрели видеоповтор и не усмотрели в действиях игрока «Авангарда» нарушения правил. Встреча завершилась победой омичей со счетом 9:5.