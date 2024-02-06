Названы последствия отказа Трампу в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Политолог Дудаков: отказ Трампу в иммунитете в судебном деле не помешает выборам

Отказ экс-главе США Дональду Трампу в президентском иммунитете по делу о вмешательстве в выборы 2020 года не помешает ему участвовать в борьбе за пост главы государства в ноябре, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого решения апелляционного суда для политика.

«Конечно, допустят [до президентских выборов]. Вся эта судебная баталия вокруг иммунитета Трампа была именно инициирована адвокатами Трампа, чтобы затянуть все эти процессы. Пока решения суда о президентском иммунитете нет, в состоянии неопределенности и заморозки находятся все процессы по четырем уголовным делам, которые заведены в отношении Трампа», — сказал он.

Они пытаются это все замедлить, чтобы основные слушания только после выборов состоялись Малек Дудаков американист

По словам специалиста, это рассчитано на то, что в случае победы на выборах у Трампа будет больше возможностей отбиться от уголовного преследования.

«Адвокаты Трампа отлично понимают, что, скорее всего, суд не будет на их стороне в вопросе президентского иммунитета. Сейчас решение апелляционного суда пришло, дальше они подают иск в Верховный суд. Верховный суд еще много месяцев это все рассматривает, заслушивает, скорее всего, тоже не встанет на сторону Трампа, но при этом затянет всю эту ситуацию. Если это все будет, раньше лета слушания по его уголовным делам не стартуют, соответственно, до выборов точно приговора не будет ни по одному из уголовных дел в отношении Трампа», — заключил политолог.

6 февраля федеральный апелляционный суд постановил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отменить результатов выборов 2020 года. Бывший американский лидер уже сообщил на своем сайте, что намерен обжаловать решение в Верховном суде.

Защита Трампа настаивала, что политик обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования, поскольку обвинения связаны с событиями, которые происходили в то время, когда он был президентом.

В отношении Дональда Трампа в США ведут сразу несколько расследований. Помимо дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года, ему вменяют попытку отменить свое поражение на выборах 2020 года в Джорджии, хранение секретных бумаг и подлог финансовых документов.