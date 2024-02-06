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10:06, 6 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

Найденные в ЛНР бумаги указали на намеренное уничтожение Киевом лесов в Донбассе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что нашли бумаги и документы по уголовным делам, свидетельствующие о намеренном уничтожении украинскими властями лесов в Донбассе.

По словам сотрудников силовых ведомств региона, бумаги были обнаружены на территории прокуратуры Северодонецка, они доказывают причастность Киева к поджогам деревьев летом и осенью 2020 года.

Украинских чиновников обвинили в сокрытии массовой вырубки леса

Как сообщили силовики, в уголовных делах, которые были заведены Луганской областной прокуратурой, ранее действовавшей на подконтрольной Киеву территории, содержится множество фактов и свидетельств того, что с помощью таких поджогов местные украинские власти пытались скрыть массовую вырубку леса и продажи его за границу.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Эти данные подтверждают и местные жители, слышавшие взрывы в лесу, несмотря на то, что в то время там не велись боевые действия.

Расшифровки звонков пострадавших диспетчерам свидетельствуют, что пожарным в первые сутки не давали команд тушить ни дома, ни леса.

«Девочки, у меня в Смоляниново [населенный пункт Северодонецкой агломерации] ад кромешный, 64-я часть Лисичанска [пожарная часть] стоит на обочине, "хлопают" травку, через дорогу горят улицы. Они ничего не делают, посылают людей подальше, пожалуйста, помогите», — говорится в расшифровке разговора местной жительницы с диспетчером пожарной службы.

Ущерб от поджога леса оценили в десятки миллионов долларов

По данным сотрудников силовых ведомств ЛНР, найденные уголовные дела о поджогах лесов в Донбассе в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов долларов.

Вот тут ущерб, который, в общем, подсчитывается — и 45 миллионов, и 48 миллионов гривен. Все это в итоге суммировалось. И вот переходит в сумму 2 874 737 320 гривен [более 76 миллионов долларов]. Это только ущерб в одном лесничестве

представитель силового ведомства ЛНР

Согласно документам, в результате поджогов в 2020 году пострадали леса в лесничествах Северодонецкого и Станично-Луганского районов. В пожарах травмы разной степени тяжести получили более 600 человек, еще 21 — спасти не удалось.

Уничтожение лесов привело к подтоплению сел в ЛНР

Массовая вырубка леса и последовавшие за ней лесные пожары привели к массовому подтоплению грунтовыми водами ряда сел в ЛНР.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В связи с этим в конце января 2024 года глава региона Леонид Пасечник ввел в нескольких населенных пунктах республики режим ЧС. В частности, из-за подъема талых и грунтовых вод пострадали дома местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации.

Жители данных районов рассказали, что хвойные леса служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.

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      Варвара Кошечкина
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