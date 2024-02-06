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02:51, 6 февраля 2024Россия

В российском регионе объявляли ракетную опасность

Старовойт объявил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе. Он призвал жителей российского региона спрятаться в безопасные места в своем Telegram-канале.

«Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал Старовойт.

Спустя несколько минут губернатор заявил о прекращении ракетной опасности в регионе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область 4 февраля. Всего было пять прилетов, при атаке на поселок Теткино Глушковского района пострадала женщина.

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      Александра Синицына
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