Женский футбольный клуб заявил о фотографировавших игроков в душе неизвестных

Женский футбольный клуб «Альсасуа» заявил о снимавших игроков в душе неизвестных

В женском испанском футбольном клубе «Альсасуа» рассказали об инциденте, произошедшем с участием игроков команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам представителей клуба, неизвестные проникли на территорию базы и на мобильные телефоны через окно фотографировали находившихся в душевой футболисток. Работники базы заметили злоумышленников, после чего те скрылись на автомобиле.

В «Альсасуа» сообщили о произошедшем в полицию, а также выразили поддержку своим игрокам. Клуб пообещал принять меры, чтобы подобное не повторилось.

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