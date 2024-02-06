Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Леся Цуренко
Сегодня
18:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Абу-Даби
Авангард
3:1
2-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:0
2-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:29, 6 февраля 2024Спорт

Женский футбольный клуб заявил о фотографировавших игроков в душе неизвестных

Женский футбольный клуб «Альсасуа» заявил о снимавших игроков в душе неизвестных

Фото: Unsplash

В женском испанском футбольном клубе «Альсасуа» рассказали об инциденте, произошедшем с участием игроков команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам представителей клуба, неизвестные проникли на территорию базы и на мобильные телефоны через окно фотографировали находившихся в душевой футболисток. Работники базы заметили злоумышленников, после чего те скрылись на автомобиле.

В «Альсасуа» сообщили о произошедшем в полицию, а также выразили поддержку своим игрокам. Клуб пообещал принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о сексуализации в фигурном катании. Спортсменка обратила внимание на то, что на турнирах выступает в прозрачной облегающей одежде.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Швеция закроет расследование диверсий на «Северных потоках». Больше года никто не знает, кто взорвал газопроводы

      «Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара стали нападать на людей

      Россиянкам назвали портящую фигуру одежду

      Кулеба заявил о готовности уйти в отставку по требованию Зеленского

      Описан новый способ слежки за людьми с помощью гаджетов

      Бывшая зампрокурора российского региона предстала перед судом за коррупцию

      Власти пояснили причины для отказа в компенсации за аварийное жилье

      Троих россиян задержали за организацию нарколаборатории в квартире жилого дома

      В Киеве придумали построить подземный тоннель под Днепром

      В России представили обновленный отечественный электромобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше