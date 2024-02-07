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19:57, 7 февраля 2024Наука и техника

Предсказано количество пользователей 6G

ET Telecom: количество пользователей 6G в 2030 году достигнет 290 миллионов

Фото: Unsplash

В 2030 году пользователям нового стандарта связи 6G окажутся сотни миллионов человек. Об этом сообщает издание ET Telecom.

Журналисты медиа сослались на актуальный отчет компании Juniper Research. В материала говорится, что стандарт связи шестого поколения окажется чрезвычайно популярным спустя всего год после запланированного запуска в 2029 году. По оценке специалистов, к 2030 году количество подключенных к 6G пользователей достигнет 290 миллионов.

Аналитики фирмы предсказали, что к этому времени производители гаджетов будут готовы к запуску 6G. Однако сотовым операторам придется заметно улучшить инфраструктуру и создать надежные каналы связи. Это связано с тем, что 6G сможет обеспечить в 100 раз большую пропускную способность, чем 5G.

Авторы отчета отметили, что провайдерам придется инвестировать в изучение технологии RIS (Reconfigurable Intelligent Surfaces), которая снизит количество помех.

В декабре источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что российские сотовые операторы решили настроить вышки 5G под китайские телефоны. Это связано с тем, что американские и южнокорейские компании Apple, Google и Samsung перестали сотрудничать с местными операторами.

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      Андрей Ставицкий
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