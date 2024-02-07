Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:55, 7 февраля 2024Наука и техника

В Android появилась новая защита от мошенников

В Android появится функция сканирования приложений при установке

Фото: Florence Lo / Reuters

Инженеры компании Google рассказали о тестировании нового инструмента защиты от вирусных приложений для Android. Об этом сообщается в блоге Google.

По словам специалистов компании, при установке приложений из неизвестного источника ОС Android будет сканировать каждую программу и проверять разрешения, которые она требует. Если приложение поведет себя подозрительно, то установка будет отменена.

Инженеры корпорации рассказали, что появившаяся система защиты в первую очередь будет оценивать, действительно ли необходимо конкретному приложению разрешение на чтение смс или совершения вызовов от лица пользователя. Если система заподозрит приложение в мошеннических действиях, то установить его будет невозможно. Пользователь получит отчет о произошедшем.

Специалисты Google сослались на отчет Global State of Scams Report за 2023 год, согласно которому 78 процентов пользователей смартфонов хотя бы раз за год сталкивались с мошенниками. За указанный период киберпреступники похитили более одного триллиона долларов. В первую очередь новый инструмент защиты будут тестировать в Сингапуре, затем функцию добавят в ОС Android по всему миру.

Ранее представители Apple рассказали об опасности установки на iPhone приложений из сторонних магазинов. В компании отметили, что будет контролировать операторов сторонних магазинов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      Стало известно о состоянии заболевшего раком короля Карла III

      Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии

      Пережившие развод люди поделились главными открытиями

      Стал известен второй финалист Кубка Азии

      Появился рейтинг украинских чиновников по заработку за первый год конфликта

      Экс-участница телешоу о голых людях раскрыла закулисье проекта

      В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

      Российские автозаводы решили сократить производство

      В Android появилась новая защита от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше