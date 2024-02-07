В Android появилась новая защита от мошенников

В Android появится функция сканирования приложений при установке

Инженеры компании Google рассказали о тестировании нового инструмента защиты от вирусных приложений для Android. Об этом сообщается в блоге Google.

По словам специалистов компании, при установке приложений из неизвестного источника ОС Android будет сканировать каждую программу и проверять разрешения, которые она требует. Если приложение поведет себя подозрительно, то установка будет отменена.

Инженеры корпорации рассказали, что появившаяся система защиты в первую очередь будет оценивать, действительно ли необходимо конкретному приложению разрешение на чтение смс или совершения вызовов от лица пользователя. Если система заподозрит приложение в мошеннических действиях, то установить его будет невозможно. Пользователь получит отчет о произошедшем.

Специалисты Google сослались на отчет Global State of Scams Report за 2023 год, согласно которому 78 процентов пользователей смартфонов хотя бы раз за год сталкивались с мошенниками. За указанный период киберпреступники похитили более одного триллиона долларов. В первую очередь новый инструмент защиты будут тестировать в Сингапуре, затем функцию добавят в ОС Android по всему миру.

Ранее представители Apple рассказали об опасности установки на iPhone приложений из сторонних магазинов. В компании отметили, что будет контролировать операторов сторонних магазинов.