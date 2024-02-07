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09:47, 7 февраля 2024Экономика

Британцы взяли под управление стартап российского экс-чиновника

TechCrunch: в производителе электрофургонов Arrival ввели внешнее управление

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В британском подразделении стартапа по производству электромобилей Arrival запустили процедуру административного управления, что является «версией банкротства», пишет TechCrunch со ссылкой на компанию российского экс-чиновника и бывшего руководителя Yota Дениса Свердлова.

Процесс начали спустя неделю после того, как Nasdaq объявила о выводе со своей фондовой биржи акций стартапа, который вместо прежних 13 миллиардов долларов теперь оценивают в 9 миллионов, отмечается в публикации.

В 2013 году Свердлов переехал в Лондон и основал фонд Kinetik объемом 500 миллионов евро. Он оставался единственным акционером Arrival, пока в компанию не вложились южнокорейские корпорации и американский почтовый сервис UPS. К 2024 году планировалось продать электромобилей на 400 миллионов евро.

В центре концепции Arrival находилось создание электрических коммерческих фургонов и автобусов на компактных «микрофабриках», которые могли быть расположены в центре города. Пытаясь реструктуризировать бизнес и спастись компания в 2022 году, когда ее основатель потерял около половины капитала, переориентировалась на рынок США, куда должны были быть поставлены первые электрофургоны, но и в этом не преуспела, утверждают журналисты.

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      Дмитрий Воронин
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