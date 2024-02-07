Датская полиция пообещала обновить информацию по диверсии на «Северных потоках»

Reuters: полиция Дании пообещала обновить информацию по «Северным потокам»

Полиция Дании пообещала в ближайшее время обновить информацию по расследованию диверсии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Как указывает агентство, датские правоохранители анонсировали публикацию новых данных на фоне решения шведской прокуратуры завершить собственное расследование.

Ранее Генеральная прокуратура Германии решила продолжить расследование диверсии на газопроводах. В ведомстве заявили, что «принципиально не раскрывают детали международного сотрудничества» со Швецией.