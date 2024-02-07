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13:42, 7 февраля 2024Путешествия

Десятки туристов застряли на подъемниках на горнолыжном курорте Сочи

Shot: десятки туристов застряли на подъемниках на курорте Сочи «Роза Хутор»

Кадр: Telegram-канал Shot

Десятки туристов застряли на подъемниках на популярном горнолыжном курорте Сочи «Роза Хутор». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что подъемники остановились по пути на Волчью скалу. Люди пробыли в них около десяти минут, позже неполадки устранили. Однако за это время внизу скопились большие очереди, пишет источник.

Кроме того, стало известно, что открытие верхних трасс перенесли из-за сильного ветра и возможного схода лавин.

Во вторник, 6 февраля, в Сочи произошло сразу два инцидента. На курорте «Красная Поляна» столкнулись кабинки канатной дороги, а на «Газпром Поляне» сошла лавина, которая завалила туристов. Все шесть человек были найдены и спасены.

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      Марина Черняк
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