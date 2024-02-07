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12:37, 7 февраля 2024Бывший СССР

Готовность российских летчиков к атакам F-16 со стороны Украины оценили

Военный Дандыкин о готовности РФ отразить атаки F-16: надо надеяться на летчиков

Фото: Jan Langhaug / Reuters

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил готовность российских летчиков отразить атаку F-16 со стороны Украины. Он предположил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) также могут быть поставлены и другие, более опасные ракеты, передает «Царьград».

«Нужно надеяться на наших ребят, на нашу противовоздушную оборону. Если в этом году Украине поставят F-16, то обязательно будет комплект ракет какого-то класса — может быть, даже больше 500 километров. У наших замечательных летчиков будет много работы», — сказал Дандыкин.

По мнению эксперта, принимая связанные с обороноспособностью решения, России следует исходить из обстрелов Белгорода, Лисичанска и Донецка. «Конечно, [ВСУ] будут бить всеми способами. Из-за того, что на фронте у них не получается, они будут кошмарить население», — заявил военный.

Ранее в феврале Дандыкин также заявил об угрозе уничтожения инфраструктуры для F-16 на Украине.

30 декабря 2023 года войска Украины обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Позднее в Минздраве сообщили, что в ходе атаки пострадали более 100 человек.

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      Ольга Лаврикова
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