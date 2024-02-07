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11:33, 7 февраля 2024Спорт

Мбаппе выдвинул зарплатные условия желающим подписать его клубам

Мбаппе запросил зарплату в 50 миллионов евро и бонус в размере 120 миллионов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выдвинул зарплатные условия желающим подписать его клубам. Об этом стало известно El Larguero.

По данным источника, футболист запросил зарплату в 50 миллионов евро, а также подписной бонус в размере 120 миллионов. Отмечается, что на данном этапе Мбаппе не сумел договориться об этих условиях ни с одним из клубов.

3 февраля сообщалось, что Мбаппе решил перейти в мадридский «Реал» летом 2024 года. При этом позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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