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16:01, 7 февраля 2024Мир

Министр иностранных дел Ирана дал совет Вашингтону по переговорам с ХАМАС

Глава МИД Ирана призвал США соблюдать результаты переговоров с ХАМАС по Газе
Хосейн Амир Абдоллахиян

Хосейн Амир Абдоллахиян. Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посоветовал американским властям не отступать от переговоров с ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Об этом передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем США прекратить отступать и придерживаться результатов переговоров, которые прошли успешно. ХАМАС несокрушим. Сегодня стороны переговоров ждут ответа ХАМАС», — заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана.

6 февраля представители радикального палестинского движения ХАМАС сообщили Катару и Египту о своем положительном решении по вопросу обмена пленными с Израилем.

Ранее 7 февраля стало известно о поддержке со стороны ХАМАС трехэтапного плана по прекращению огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара.

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      Лина Пивоварова
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