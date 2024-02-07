Министр иностранных дел Ирана дал совет Вашингтону по переговорам с ХАМАС

Глава МИД Ирана призвал США соблюдать результаты переговоров с ХАМАС по Газе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посоветовал американским властям не отступать от переговоров с ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Об этом передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем США прекратить отступать и придерживаться результатов переговоров, которые прошли успешно. ХАМАС несокрушим. Сегодня стороны переговоров ждут ответа ХАМАС», — заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана.

6 февраля представители радикального палестинского движения ХАМАС сообщили Катару и Египту о своем положительном решении по вопросу обмена пленными с Израилем.

Ранее 7 февраля стало известно о поддержке со стороны ХАМАС трехэтапного плана по прекращению огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара.