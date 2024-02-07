Минобороны России сообщило о потере ВСУ 1055 человек в зоне СВО за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1055 человек. Это следует из данных, которые раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифа.

Согласно информации ведомства, наибольшие потери — до 290 военнослужащих, две боевые бронемашины и 13 автомобилей — Украина понесла на донецком направлении, где российские войска вновь заняли более выгодные рубежи и позиции. Еще до 220 бойцов и три автомобиля были поражены Вооруженными силами (ВС) России на краснолиманском направлении.

Кроме того, на купянском направлении ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, девять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, две артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30. На южнодонецком направлении, эта цифра достигла 195. Также там уничтожены три автомобиля, две установки «Гвоздика» и одна «Акация».

