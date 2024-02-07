Украинские военные поспорили с главой евродипломатии о дронах

Игнат: Боррель не прав, когда говорит, что Украина не нуждается в дронах

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не согласился с утверждением главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Киеву не нужны поставки дронов со стороны ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Игната, он не может согласиться с тем, что Киеву хватает беспилотников. «Дронов много не бывает, и любая помощь от партнеров будет не лишней для наших вооруженных сил», — добавил он

Ранее 7 февраля Боррель во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Украина не нуждается в поставках беспилотников, так как сама производит их в достаточном количестве.

При это глава евродипломатии уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский во время личной встречи попросил у ЕС дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО.