Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:22, 7 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военные поспорили с главой евродипломатии о дронах

Игнат: Боррель не прав, когда говорит, что Украина не нуждается в дронах
Жозеп Боррель и Владимир Зеленский в Киеве 7 февраля

Жозеп Боррель и Владимир Зеленский в Киеве 7 февраля. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не согласился с утверждением главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Киеву не нужны поставки дронов со стороны ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Игната, он не может согласиться с тем, что Киеву хватает беспилотников. «Дронов много не бывает, и любая помощь от партнеров будет не лишней для наших вооруженных сил», — добавил он

Ранее 7 февраля Боррель во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Украина не нуждается в поставках беспилотников, так как сама производит их в достаточном количестве.

При это глава евродипломатии уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский во время личной встречи попросил у ЕС дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      Евросоюз призвали прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным

      В CAS объяснили недоверие к версии Валиевой про таблетки дедушки

      Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

      Пленная женщина-боец ВСУ рассказала о спасении российскими бойцами

      Во Франции предостерегли Зеленского от опасного для Украины шага

      В Молдавии оценили возможность улучшения отношений с Россией

      Зендея оголила грудь на красной дорожке

      Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили

      «Почта России» приостановила наземную доставку в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше