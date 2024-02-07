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12:55, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Заявление НАТО об отсутствии угрозы в отношении России оказалось недостоверным

Заявление НАТО об отсутствии угрозы в отношении России оказалось недостоверным
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление НАТО об отсутствии угрозы в отношении России оказалось недостоверным.

В русскоязычном Telegram-канале НАТО утверждается, что альянс «не загоняет Россию в угол». «Даже после присоединения Финляндии общая граница со странами НАТО составляет только 11 процентов сухопутной границы России», — говорится в сообщении организации.

Говоря об 11 процентах, альянс берет в расчет общую протяженность границы НАТО и России, в то время как правильно учитывать только сухопутную.

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В августе 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что после присоединения Хельсинки к НАТО сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза, что привело к росту угрозы военной безопасности России.

Протяженность границы НАТО и России выросла примерно вдвое — до 2600 километров, ранее суммарная протяженность сухопутных границ РФ с альянсом — с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией — составляла около 1260 километров.

О том, что членство Финляндии в НАТО создает новые угрозы России, также заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создает новые угрозы национальной безопасности», — отмечал секретарь Совбеза.

Кроме того, Белоруссия, которую окружают страны-члены НАТО, составляет с Россией союзное государство, что означает, что над ней также нависла потенциальная угроза.

В частности, в конце января замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович сообщил, что число полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны удвоилось с начала 2024 года. Он подчеркнул, что активность стран НАТО нельзя не заметить.

Заявление НАТО о том, что альянс не загоняет Россию в угол, так как общая граница со странами альянса составляет только 11 процентов сухопутной границы РФ, не получило широкого распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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