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23:00, 7 февраля 2024Спорт

Названа дата первого обнаружения допинга у Валиевой

CAS: первый раз допинг в организме Валиевой обнаружили 11 января

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стокгольмская лаборатория впервые нашла допинг в пробе Валиевой 11 января. Дата названа в мотивировочном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу спортсменки, опубликованного на сайте органа.

После этого до 7 февраля специалисты несколько раз перепроверяли анализы, проводили процедуры контроля качества аппаратуры и пробовали новые методы проверки. В итоге 8 февраля лаборатория уведомила РУСАДА о положительной пробе Валиевой.

На тот момент спортсменка уже выступила в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В итоге золото россиян в этом виде программы аннулировали.

Запрещенный препарат триметазидин был найден в пробе Валиевой, сданной в конце декабря 2022-го. Спустя два года CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации спортсменки.

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      Алексей Гусев
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