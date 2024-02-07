Названа дата первого обнаружения допинга у Валиевой

CAS: первый раз допинг в организме Валиевой обнаружили 11 января

Стокгольмская лаборатория впервые нашла допинг в пробе Валиевой 11 января. Дата названа в мотивировочном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу спортсменки, опубликованного на сайте органа.

После этого до 7 февраля специалисты несколько раз перепроверяли анализы, проводили процедуры контроля качества аппаратуры и пробовали новые методы проверки. В итоге 8 февраля лаборатория уведомила РУСАДА о положительной пробе Валиевой.

На тот момент спортсменка уже выступила в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В итоге золото россиян в этом виде программы аннулировали.

Запрещенный препарат триметазидин был найден в пробе Валиевой, сданной в конце декабря 2022-го. Спустя два года CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации спортсменки.