Названы самые популярные у россиян страны для поездок на февральские выходные

АТОР: на февральских выходных россияне устремились в ОАЭ, Таиланд и Турцию

На длинных февральских выходных россияне устремились в несколько стран, в том числе в ОАЭ, Таиланд и Турцию. Самые популярные у соотечественников направления для поездок в эти даты назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пятерку лидеров замыкают РФ и Египет. В списке также значатся Куба, Шри-Ланка, Мальдивы, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Китай и Вьетнам. Из числа российских городов и регионов наибольшим спросом в феврале пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Калининград и Казань.

«В первой десятке по количеству бронирований также Кавказские Минеральные Воды, Карелия, регионы Северного Кавказа (экскурсионные туры и горнолыжные курорты), Байкал», — добавили в АТОР.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказывал, что в сегодняшних реалиях осталось только три сезонных региона, где российские туристы могут отдохнуть летом. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру», а также выделил самое дешевое направление.

