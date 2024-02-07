Россия прокомментировала ответ Эквадора на претензии к бананам

Россельхознадзор опроверг получение от властей Эквадора документов по бананам

Никаких документов по ситуации с бананами Россельхознадзор от властей Эквадора не получал, ему прислали только приглашение посетить республику для проведения аттестации мест производства. Таким образом информацию об ответе прокомментировал представитель ведомства, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что такое приглашение не имеет отношения к просьбе о приостановке сертификации пяти предприятий-экспортеров. В Россельхознадзоре по-прежнему надеются, что эквадорские специалисты проведут расследование по фактам выявленных нарушений и расскажут о мерах, которые предприняты для устранения причин претензий.

На прошлой неделе Россельхознадзор объявил о выявлении в эквадорских бананах мухи-горбатки, после чего министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства попросили приостановить сертификацию пяти экспортеров. Речь идет о сокращении поставок примерно на 30 процентов.

На это министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия сообщила, что правительство подготовило и отправило в Россию техническое обоснование для пересмотра ограничений и готово ответить на любые вопросы по безопасности продукции. По ее словам, власти убеждены, что смогут опровергнуть все претензии.

Проблемы с эквадорскими бананами возникли вскоре после того, как президент республики Даниэль Нобоа объявил о решении передать имеющуюся в стране российскую военную технику Украине, назвав ее металлоломом. Взамен Эквадор получит новую американскую технику, воспользовавшись предложением Вашингтона. Москва назвала это решение недружественным шагом.