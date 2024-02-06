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19:29, 6 февраля 2024Экономика

Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам

Министр Эквадора Гарсия заявила о готовности снять все вопросы России по бананам

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство Эквадора подготовило и отправило в Россию техническое обоснование для пересмотра российских ограничений на импорт своих бананов, после чего готово ответить на любые вопросы. Об этом заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, передает РИА Новости.

По ее словам, власти убеждены, что смогут опровергнуть все претензии и аргументы относительно качества своих бананов. По итогу Эквадор хотел бы добиться отмены ограничений.

В начале февраля Россельхознадзор объявил о выявлении в эквадорских бананах мухи-горбатки, после чего министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства попросили приостановить сертификацию пяти экспортеров.

Российские эксперты утверждают, что из-за ограничений со стороны Москвы эквадорские производители потеряют сотни миллионов долларов, но в России дефицита бананов и роста цен не будет.

В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о решении передать поставленную в страну российскую военную технику Украине. Взамен республика получит новую американскую технику, предложенную Вашингтоном латиноамериканским государствам. Москва назвала это решение недружественным шагом.

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      Платон Щукин
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