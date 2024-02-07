Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:52, 7 февраля 2024Мир

В США заявили о нежелании американцев поддерживать Украину

Конгрессмен Джордан: большинство американцев против траншей Украине

Фото: Unsplash

Глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан заявил, что большинство американцев выступают против выделения помощи Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала Newsmax, запись опубликована на YouTube.

Политику задали вопрос, что он думает о «выборе приоритетов», в рамках которого администрация Белого дома планирует направить 60 миллиардов долларов Украине. При этом на охрану государственной границы страны выделят только 18 миллиардов долларов. Джордан напомнил, что бюджет морской пехоты США достигает 58 миллиардов.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Конгрессмен усомнился, что в США примут новый законопроект о помощи Украине и задался вопросом, какую цель преследует Вашингтон в этом конфликте. Он также подчеркнул, что в вопросе поддержки Израилю понятно, что выделенные средства пойдут на противодействие ХАМАС.

«Но с Украиной-то совсем другая история. Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей», — отметил он.

Ранее в США выступили против помощи Израилю без Украины. Палата представителей США не поддержала соответствующий законопроект: против него выступили 180 законодателей.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Удар по репутации: дипломаты США призвали Конгресс принять закон о помощи Украине, чтобы не потерять доверие союзников

      Захарова обвинила Финляндию в избегании диалога пограничных служб

      Смущенному вниманием кошки к сексу мужчине дали совет

      Фитнес-тренер назвал два домашних упражнения для рельефных рук

      В Германии подняли вопрос о сценариях окончания конфликта на Украине

      В США заявили о нежелании американцев поддерживать Украину

      Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе

      Необычная находка в багажнике обычного автомобиля разозлила пользователей сети

      Возможности российского «Тора» повысят

      Китайский банк приостановил расчеты с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше