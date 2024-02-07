В США заявили о нежелании американцев поддерживать Украину

Конгрессмен Джордан: большинство американцев против траншей Украине

Глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан заявил, что большинство американцев выступают против выделения помощи Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала Newsmax, запись опубликована на YouTube.

Политику задали вопрос, что он думает о «выборе приоритетов», в рамках которого администрация Белого дома планирует направить 60 миллиардов долларов Украине. При этом на охрану государственной границы страны выделят только 18 миллиардов долларов. Джордан напомнил, что бюджет морской пехоты США достигает 58 миллиардов.

Конгрессмен усомнился, что в США примут новый законопроект о помощи Украине и задался вопросом, какую цель преследует Вашингтон в этом конфликте. Он также подчеркнул, что в вопросе поддержки Израилю понятно, что выделенные средства пойдут на противодействие ХАМАС.

«Но с Украиной-то совсем другая история. Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей», — отметил он.

Ранее в США выступили против помощи Израилю без Украины. Палата представителей США не поддержала соответствующий законопроект: против него выступили 180 законодателей.