Песков сообщил о потере Германией важного актива при взрыве «Северных потоков»

Песков: Германия потеряла важный актив после взрыва Северных потоков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия лишилась очень важного актива из-за взрыва «Северных потоков». Об этом сообщает ТАСС.

«Германия — это страна, которая потеряла очень важный актив. Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры», — отметил Песков.

Ранее 7 февраля сообщалось о закрытии Швецией дела о диверсии на российских газопроводах «Северный поток». Расследование решили продолжить в Германии. Подробностей дела Швеция не раскрыла в связи с «высокой степенью секретности».