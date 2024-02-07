Стало известно о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) выбили украинских солдат из нескольких опорных пунктов в Запорожской области. Его слова приводит ТАСС.

Рогов уточнил, что ВС РФ заняли опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Приютного в Запорожской области

«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются. Продвинулись на расстояние от 200 до 500 метров, в среднем на 300-400 метров, взяли несколько опорников противника», — добавил он.