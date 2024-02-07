Российские Hornet и Dragonfly впервые показали за рубежом

«Академия БАС» показала применяющиеся в ходе СВО дроны Hornet и Dragonfly на WDS

Российские квадрокоптеры Hornet и Dragonfly, которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО), впервые показали за рубежом на оборонной выставке World Defense Show (WDS) 2024 в Саудовской Аравии. Об этом представитель компании-разработчика «Академия БАС» сообщил ТАСС.

Отмечается, что в ходе СВО эти дроны применяют для сброса снарядов различного типа, а также дистанционного минирования троп и путей следования живой силы и бронетехники. «Очень важно, что платформы адаптированы к применению широкой номенклатуры боеприпасов. Сейчас отработано уже порядка десяти типов боеприпасов — для каждого есть свой модуль, система сброса. Мы потратили много времени для адаптации полезной нагрузки, чтобы военным было удобно», — сообщили в организации.

Собеседник агентства добавил, что дроны адаптированы к применению мин калибра 82 миллиметра, гранатометных выстрелов, мин для дистанционного минирования и кумулятивных гранат РКГ-3.

В январе стало известно, что находящиеся в зоне СВО российские бойцы получили партию FPV-дронов «Гортензия 7», которые можно использовать для разведки, дистанционного минирования и высокоточного бомбометания.

В том же месяце в компании «Рустехдрон» рассказали, что российские военные приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».