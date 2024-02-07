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09:05, 7 февраля 2024Ценности

Российский стилист назвал часы на шее новым трендом

Стилист Алеко Надирян назвал часы на шее новым трендом

Фото: Guzel Maksutova / Unsplash

Стилист Алеко Надирян назвал россиянкам в своем Telegram-канале новый способ использовать популярный аксессуар.

По словам эксперта, актуальным стало ношение часов на шее вместо запястий. Подобным образом данный прибор продемонстрировали на подиумах модных показов.

Кроме того, тренд поддержали знаменитости. Среди них — барбадосская певица Рианна и американская исполнительница Тейлор Свифт. Так, последняя появилась с прикрепленными к ожерелью из черных бусин часами на церемонии вручения наград «Грэмми».

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«В виде чокеров на кожаном ремешке или колье с драгоценностями — такие часы уже показывали на подиумах. Особенно круто смотрятся винтажные циферблаты», — указал специалист.

В январе стилистка Варвара Ферштут назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. По словам эксперта, популярными в теплых сезонах будут наряды в бельевом стиле и вещи, застегнутые не до конца. Кроме того, в числе трендов окажутся шорты-трусы.

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      Алина Гостева
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