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16:39, 7 февраля 2024Бывший СССР

Санду решила обсудить евроинтеграцию с бывшим президентом Молдавии

Санду решила обсудить евроинтеграцию с бывшим президентом Молдавии Додоном
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Zak Bennett / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил о желании нынешнего руководителя страны Майи Санду обсудить тему европейской интеграции, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Час назад получил звонок: Майя Санду приглашает вас завтра в 14:00 на консультации на тему европейской интеграции», — написал политик.

Бывший президент также заявил, что Санду использует политиков, журналистов как массовку на консультации по теме референдума о вступлении в Евросоюз.

«Вы представляете, сколько цинизма со стороны этого временного руководителя Республики Молдова?» — заявил Додон.

Ранее политик обвинил Санду в несоответствии национальным интересам. В ноябре прошлого года Додон призывал голосовать против правящей партии на местных выборах, а в ряде городов прошли массовые акции за честные выборы.

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      Валентин Карант
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