Санду решила обсудить евроинтеграцию с бывшим президентом Молдавии Додоном

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил о желании нынешнего руководителя страны Майи Санду обсудить тему европейской интеграции, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Час назад получил звонок: Майя Санду приглашает вас завтра в 14:00 на консультации на тему европейской интеграции», — написал политик.

Бывший президент также заявил, что Санду использует политиков, журналистов как массовку на консультации по теме референдума о вступлении в Евросоюз.

«Вы представляете, сколько цинизма со стороны этого временного руководителя Республики Молдова?» — заявил Додон.

Ранее политик обвинил Санду в несоответствии национальным интересам. В ноябре прошлого года Додон призывал голосовать против правящей партии на местных выборах, а в ряде городов прошли массовые акции за честные выборы.