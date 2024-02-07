Санду решила обсудить евроинтеграцию с бывшим президентом Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил о желании нынешнего руководителя страны Майи Санду обсудить тему европейской интеграции, сообщил он в своем Telegram-канале.
«Час назад получил звонок: Майя Санду приглашает вас завтра в 14:00 на консультации на тему европейской интеграции», — написал политик.
Бывший президент также заявил, что Санду использует политиков, журналистов как массовку на консультации по теме референдума о вступлении в Евросоюз.
«Вы представляете, сколько цинизма со стороны этого временного руководителя Республики Молдова?» — заявил Додон.
Ранее политик обвинил Санду в несоответствии национальным интересам. В ноябре прошлого года Додон призывал голосовать против правящей партии на местных выборах, а в ряде городов прошли массовые акции за честные выборы.