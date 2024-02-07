Сотрудники прокуратуры пришли в российский бар после видео с сексом на стойке
В Новосибирске сотрудники прокуратуры пришли в Nebar после появления видео с сексом одного из сотрудников заведения с пьяной гостьей на стойке. Об этом сообщил портал Ngs.ru.
Как выяснило издание, причиной визита стали скандалы, которые связаны с российским баром, и видео от посетителей. До этого на проверке заведения настаивал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аверкин.
В Nebar полураздетые девушки танцуют на барной стойке, а персонал проводит откровенные конкурсы, отметил Ngs.ru.
До этого владелец бара в Новосибирске Андрей Архипов назвал провокацией разошедшееся по соцсетям видео с сексом одного из своих сотрудников с клиенткой.
О требовании новосибирцев закрыть питейное заведение стало известно 5 февраля. Пользователи поделились видеороликом, на котором сотрудник совокупился с лежащей на барной стойке девушкой.
Горожане также заметили, что в Nebar в этот момент было полно посетителей, некоторые из них разгуливали без штанов.