Сотрудники прокуратуры пришли в российский бар после видео с сексом на стойке

Ngs.ru: в Новосибирске прокуратура пришла в Nebar после видео с сексом на стойке

В Новосибирске сотрудники прокуратуры пришли в Nebar после появления видео с сексом одного из сотрудников заведения с пьяной гостьей на стойке. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

Как выяснило издание, причиной визита стали скандалы, которые связаны с российским баром, и видео от посетителей. До этого на проверке заведения настаивал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аверкин.

В Nebar полураздетые девушки танцуют на барной стойке, а персонал проводит откровенные конкурсы, отметил Ngs.ru.

До этого владелец бара в Новосибирске Андрей Архипов назвал провокацией разошедшееся по соцсетям видео с сексом одного из своих сотрудников с клиенткой.

О требовании новосибирцев закрыть питейное заведение стало известно 5 февраля. Пользователи поделились видеороликом, на котором сотрудник совокупился с лежащей на барной стойке девушкой.

Горожане также заметили, что в Nebar в этот момент было полно посетителей, некоторые из них разгуливали без штанов.