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14:33, 7 февраля 2024Бывший СССР

Спикер парламента Болгарии провел утро в киевском бомбоубежище

Болгарский политик Розен Желязков три часа провел в киевском бомбоубежище

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Спикер парламента Болгарии Росен Желязков утром в среду, 7 февраля, три часа провел в киевском бомбоубежище из-за объявления воздушной тревоги. Там он оказался вместе с членами своей делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Раздались сирены, и, конечно, согласно протоколу, мы все вместе спустились в бомбоубежище», — сказал Желязков.

По информации телеканала, в бункер болгарские политики попали в 05:50 (06:50 по московскому времени) и пробыли там до 09:00 (10:00 по московскому времени).

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Ранее глава евродипломатии признался в вынужденном пребывании в киевском бомбоубежище. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также оказался в бункере во время рабочего визита на Украину.

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