Стало известно об обменивавших золото на доллары российских банках

Bloomberg: российские банки обменивали золото на доллары в Турции и ОАЭ

Российские банки обходили запрет Запада на ввоз в страну долларов и евро, обменивая золото на наличные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции, следует из данных компании Sayari, занимающейся финансовыми расследованиями, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg.

В материалах говорится, что по такой схеме в Россию отправили валюты на сумму более 82 миллионов долларов, номинированной в том числе в евро и дирхамах ОАЭ и, «похоже, сделки по ней совершались и в Гонконге». Агентство отмечает, что независимого подтверждения этой информации не поступало. Речь идет в том числе об утверждении американских аналитиков, что подобные расчеты продолжались по крайней мере до середины 2023 года.

Практика обхода введенных ими антироссийских санкций беспокоят Вашингтон и Брюссель. В конце прошлого года США резко усилили давление на Турцию, Китай и другие страны, угрожая им вторичными санкциями за бизнес с Россией. В частности, в январе стало известно, что для представителей банков, работающих в Гонконге, были проведены встречи под председательством чиновницы Минфина США, требовавшей соблюдения американских санкций, введенных против российского военно-промышленного комплекса.

Россия является вторым по величине производителем золота в мире. Резервы страны в этом драгоценном металле, превышающие отметку в 2,3 тысячи тонн, уступают по объему только имеющимся у США, Германии, Италии и Франции.