Обнаружено необычное поведение сверхъяркого пульсара

arXiv: астрономы наблюдали вспышки от сверхъяркого рентгеновского пульсара

Астрономы Лаборатории физических исследований в Индии провели детальное наблюдение сверхъяркого рентгеновского пульсара Swift J0243.6+6124, обнаружив необычные особенности в поведении этого объекта. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Сверхсветящиеся источники рентгеновского излучения (ULX) — это точечные источники в небе, которые настолько ярки в рентгеновских лучах, что каждый излучает больше излучения, чем миллион солнц излучают на всех длинах волн. Ранее предполагалось, что эти объекты являются черными дырами, однако недавние наблюдения продемонстрировали, что некоторые ULX испускают когерентные пульсации и на самом деле являются сверхъяркими рентгеновскими пульсарами.

Swift J0243.6+6124 был обнаружен космическим аппаратом НАСА Swift во время мощной рентгеновской вспышки в 2017-2018 годах. Он считается первым галактическим ULX из-за интенсивной рентгеновской светимости, достигающей порядка одного дуодециллиона эрг в секунду. Объект имеет звезду-компаньон, являющуюся донором вещества.

В период с июня по сентябрь 2023 года Swift J0243.6+6124 перешел в фазу вспышки, во время которой нейтронная звезда демонстрировала изменение профиля своего импульса. Таким образом, ученые выяснили, что пульсар имеет три различных режима аккреции.

Ранее международная группа астрономов раскрыла предполагаемую природу загадочного космического источника излучения очень высокой энергии 2FHL J1745.1-3035. Этот объект, скорее всего, является мощной туманностью пульсарного ветра, возникающей из-за того, что ветер от пульсара, состоящий из заряженных частиц, сталкивается с окружающей пульсар средой.