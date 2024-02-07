Такера Карлсона нашли на «Миротворце»

Американского журналиста Карлсона нашли в украинской базе «Миротворец»

Американского журналиста Такера Карлсона нашли в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Консервативного политического обозревателя обвиняют в критике украинского лидера Владимира Зеленского. При этом журналиста добавили в перечень врагов Украины еще 8 июня 2023 года.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Владимира Путина. По его словам, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Telegram-канал «Пул № 3» сообщает, что запись беседы опубликуют ночью 9 февраля.