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08:43, 7 февраля 2024Россия

В больнице на Урале полуторамесячный ребенок остался без родителей

E1.ru: в больнице в Екатеринбурге полуторамесячный ребенок остался без родителей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новотси

В больнице в Екатеринбурге полуторамесячный ребенок остался один без родителей. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

По сведениям издания, мать мальчика недавно депортировали из России за нарушение миграционного законодательства, а отец не может постоянно быть рядом с сыном из-за работы.

У мальчика из Киргизии выявили врожденную инфекцию, которая передалась ему от матери. Малыша поместили в областную детскую клиническую больницу. К уходу за ним пришлось подключить волонтеров, их искали по объявлениям.

Как выяснил уральский портал, дальнейшую судьбу ребенка определит его отец. Сейчас мужчина прибыл в Екатеринбург.

Ранее в Оренбургской области женщина бросила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода. Местные органы опеки решили лишить ее родительских прав.

До этого в Красноярском крае родители бросили детей в доме без электричества и уехали за границу.

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      Анна Щербакова
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