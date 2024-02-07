В ЛНР допустили обстрел двух населенных пунктов из одной и той же РСЗО HIMARS

Марочко: удары по Лисичанску и Бутово в ЛНР нанесены из одной установки HIMARS

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко допустил, что обстрел двух населенных пунктов в ЛНР — Лисичанска и Бутово — мог происходить из одной и той же установки HIMARS. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не исключаю факта, что из той же установки, которая била по Лисичанску, было нанесено огневое поражение и по населенному пункту Бутово Старобельского округа Луганской Народной Республики», — отметил военный эксперт.

По его словам, подобный вывод можно сделать исходя из технических характеристик ракет GMLRS M30A1, которые были переданы Украине для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Марочко отметил, что обстановка на линии фронта сократила возможности перемещения для украинских военных, а также количество точек, из которых можно относительно безопасно вести огонь. Он предположил, что обстрел происходил с краснолиманского направления.

3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск в ЛНР. По данным Следственного комитета России, здание подверглось обстрелу, предположительно, из РСЗО HIMARS.

6 февраля стало известно, что ВСУ обстреляли село Бутово в Старобельском муниципальном округе ЛНР, по предварительным данным, также из установки HIMARS. В результате загорелась автозаправочная станция (АЗС) и было повреждено находящееся рядом здание пекарни.

