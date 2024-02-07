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12:55, 7 февраля 2024Спорт

В России ответили на вопрос о возможности провести Олимпийские игры

Поздняков заявил, что Россию должны очень попросить провести Олимпийские игры
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможности провести еще одни Олимпийские игры. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков заявил, что международное сообщество должно очень серьезно попросить Россию провести Олимпиаду. «Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу», — отметил он.

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16 декабря 2023

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

7 февраля 2024-го исполнилось 10 лет со дня открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Это были первые Игры на территории России. В 1980 году в Москве проводилась летняя Олимпиада.

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