В России стало меньше желающих работать с родственниками

SuperJob: работать вместе со своей матерью захотели только 20 процентов россиян

В 2024 году в России стало меньше желающих работать вместе с родственниками. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

В одной компании со второй половиной (супругом или супругой) или отцом захотели трудиться треть опрошенных. Идея работать вместе с матерью оказалась менее популярна, об этом заявили только 20 процентов респондентов. В то же время совместную работу с другом или подругой посчитали хорошей перспективой 7 из 10 россиян. В 2021 году таких было только 56 процентов.

В подчинении у друзей хотят работать 48 процентов участников опроса, иметь в начальниках отца или мать — 32 и 23 процента соответственно. Еще меньше людей положительно оценили вариант работы под началом мужа или жены — 14 процентов. При этом мужчины лучше относятся к перспективе как совместной работы с близкими людьми, чем женщины, отметили эксперты SuperJob.

Исследование сервиса проводилось с 19 января по 5 февраля 2024 года. В опросе приняли по 1,6 тысячи россиян из каждой группы — имеющих лучшего друга или подругу, состоящих в браке или отношениях и имеющих родителей.

Ранее стало известно, что более четверти (26 процентов) россиян сталкивались с гендерной дискриминацией при трудоустройстве или непосредственно на самой работе. При этом у женщин вопросы к соблюдению принципов равноправия на работе возникают чаще, чем у мужчин, — 30 против 19 процентов, уточнили аналитики сервиса «Работа.ру».

