Во Франции предостерегли Зеленского от опасного для Украины шага

Генерал Ришу: Украину ждет печальный итог, если Зеленский возглавит операции ВСУ

Украина столкнется с печальными последствиями, если президент страны Владимир Зеленский решит сам возглавить операции на фронте, отправив в отставку главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом предупредил французский генерал Николя Ришу, передает L’Express.

Он полагает, что увольнение главкома приведет к ослаблению политических позиций Зеленского. Отмечается, что некоторые могут воспринять это как попытку главы государства избавиться от потенциального соперника.

Ранее украинский лидер подтвердил, что думает об увольнении Залужного. Он указал, что всей управленческой группе страны «необходима перезагрузка и новое начало».

Кроме того, как писала швейцарская газета Le Temps со ссылкой на источник в Минобороны Украины, на снятии с должности главкома настаивают в Пентагоне.