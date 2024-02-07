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17:56, 7 февраля 2024Россия

Водитель проехал в метрах от места взрыва в Белгороде и попал на видео

При обстреле ВСУ Белгорода водитель проехал в нескольких метрах от места взрыва

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода водитель проехал в нескольких метрах от места взрыва и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На публикуемых кадрах с видеорегистратора видно, как автомобилист едет по дворам мимо гражданских зданий. В этот момент в небе над городом раздается хлопок, и через несколько секунд на уровне верхнего этажа ближайшего к водителю здания раздается взрыв.

Взрывом повреждается часть здания, и осколки дома летят вниз на водителя, однако тот успевает вырулить и выехать в безопасное место.

Факт обстрела подтвердили в Минобороны и в администрации Белгородской области. По сообщению оборонного ведомства, над регионом были сбиты семь ракет. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших и ряде повреждений.

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      Марк Леонов
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