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15:29, 7 февраля 2024Забота о себе

Врач предупредила о вредных добавках в магазинном хлебе

Диетолог Солнцева предупредила, что магазинный хлеб может содержать канцерогены

Фото: Unsplash

Магазинный хлеб может содержать вредные для здоровья вещества — броматы и семикарбазид, являющиеся канцерогенами, предупредила диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. О вредных добавках врач предупредила в комментарии для aif.ru.

Диетолог объяснила, что эти вещества, встречающиеся примерно в пяти процентах магазинного хлеба, улучшают свойства муки низкого качества, придают выпечке объем и аппетитный вид. Однако они не включены в список разрешенных техническим регламентом Таможенного союза добавок.

Использование добавок удешевляют процесс производства, поэтому недобросовестные производители используют их. Броматы обозначают как пищевые добавки E924a (бромат калия), E924b (бромат кальция)

Татьяна Солнцевадиетолог
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Солнцева предупредила, что эти вещества являются канцерогенами и могут увеличить риск развития рака щитовидной железы, ЖКТ, предстательной железы. Кроме того, они разрушают содержащиеся в хлебе витамины В1, В3.

Диетолог уточнила, что совсем отказываться от хлеба не нужно. Стоит лишь сократить употребление продукции из пшеничной муки, отдав предпочтение цельнозерновому хлебу, из муки первого или второго сорта, или же с отрубями.

Напоследок врач отметила, что в день рекомендуется съедать не более 250 граммов хлеба.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала неожиданный продукт для разжижения крови и снятия воспаления. Она рекомендовала есть скумбрию.

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      Вера Владзиевская
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