Захарова рассказала о советах Нуланд по мобилизации украинцев без денег США

Захарова: Нуланд в Киеве советовала, как мобилизовать украинцев без денег США

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время рабочей поездки в Киев раздавала советы, как мобилизовать больше украинцев без дополнительной денежной помощи США. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что цель — отправить еще больше украинцев на фронт для участия в боевых действиях — была «цинично и жестко» поставлена Вашингтоном перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата Рады. Большая часть голосов принадлежит правящей партии «Слуга народа».

