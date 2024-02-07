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17:03, 7 февраля 2024Мир

Захарова заверила в незамедлительном ответе на санкции ЕС против дипломатов

Захарова: РФ незамедлительно ответит, если ЕС введет санкции против дипломатов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заверила в ответных мерах Москвы на возможные ограничения в передвижении российских дипломатов со стороны ЕС. Об этом она сообщила во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Москва незамедлительно ответит, если Евросоюз введет ограничения на передвижение российских дипломатов», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось о подготовке Евросоюзом 13-го пакета антироссийских санкций, которые назвали «символическими». Предполагается, что ЕС может ограничить поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне.

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      Лина Пивоварова
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