Захарова заверила в незамедлительном ответе на санкции ЕС против дипломатов

Захарова: РФ незамедлительно ответит, если ЕС введет санкции против дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заверила в ответных мерах Москвы на возможные ограничения в передвижении российских дипломатов со стороны ЕС. Об этом она сообщила во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Москва незамедлительно ответит, если Евросоюз введет ограничения на передвижение российских дипломатов», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось о подготовке Евросоюзом 13-го пакета антироссийских санкций, которые назвали «символическими». Предполагается, что ЕС может ограничить поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне.