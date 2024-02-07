Замглавы ФСИН Гиричева сняли с должности спустя меньше года после назначения

Путин освободил замглавы ФСИН Гиричева от должности через год после назначения

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Это следует из указа главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания 7 февраля. Генерал-лейтенант пробыл на посту замдиректора менее года. Как уточняет ТАСС, он сам подал прошение об увольнении в связи с переходом на другую работу.

Алексей Гиричев был назначен на должность заместителя директора ФСИН России 6 марта 2023 года. До этого он возглавлял УФСИН по Воронежской и Владимирской областям.

