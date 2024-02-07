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14:40, 7 февраля 2024Силовые структуры

Замглавы ФСИН Гиричева сняли с должности спустя меньше года после назначения

Путин освободил замглавы ФСИН Гиричева от должности через год после назначения

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Это следует из указа главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания 7 февраля. Генерал-лейтенант пробыл на посту замдиректора менее года. Как уточняет ТАСС, он сам подал прошение об увольнении в связи с переходом на другую работу.

Алексей Гиричев был назначен на должность заместителя директора ФСИН России 6 марта 2023 года. До этого он возглавлял УФСИН по Воронежской и Владимирской областям.

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      Олеся Мицкевич
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